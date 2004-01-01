День поэзии Заполярья

Этот литературный вечер Мурманская организация Союза писателей России проводит ежегодно в день рождения поэта, певца земли Кольской – Владимира Александровича Смирнова.

В этом году Владимиру Александровичу исполнилось бы 80 лет. В 1995 году поэт ушёл из жизни, но его стихи живут в книгах и в наших душах.

В День поэзии участники вечера вспомнят не только Владимира Смирнова, но и саамскую поэтессу Октябрину Воронову, мурманских писателей и поэтов Виктора Тимофеева, Викдана Синицына, Николая Скромного, Михаила Тверцова, безвременно ушедшего от нас в этом году Николая Колычева, и, конечно же, человека, который возродил в России Дни Славянской письменности и культуры, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова.

Участниками вечера станут вдова Владимира Александровича – Роза Хабибовна, члены писательской организации Михаил Орешета, Дмитрий Коржов, Марина Чистоногова, Илья Виноградов, Ирина Поливцева, бард Александр Базанов. Стихи Владимира Смирнова прочитают студенты Мурманского арктического государственного университета.