День поэзии Заполярья
Вечер, посвященный памяти Владимира Александровича Смирнова
Вечер, посвященный памяти Владимира Александровича Смирнова
Этот литературный вечер Мурманская организация Союза писателей России проводит ежегодно в день рождения поэта, певца земли Кольской – Владимира Александровича Смирнова.
В этом году Владимиру Александровичу исполнилось бы 80 лет. В 1995 году поэт ушёл из жизни, но его стихи живут в книгах и в наших душах.
В День поэзии участники вечера вспомнят не только Владимира Смирнова, но и саамскую поэтессу Октябрину Воронову, мурманских писателей и поэтов Виктора Тимофеева, Викдана Синицына, Николая Скромного, Михаила Тверцова, безвременно ушедшего от нас в этом году Николая Колычева, и, конечно же, человека, который возродил в России Дни Славянской письменности и культуры, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова.
Участниками вечера станут вдова Владимира Александровича – Роза Хабибовна, члены писательской организации Михаил Орешета, Дмитрий Коржов, Марина Чистоногова, Илья Виноградов, Ирина Поливцева, бард Александр Базанов. Стихи Владимира Смирнова прочитают студенты Мурманского арктического государственного университета.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26