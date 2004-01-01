День поэзии Виктора Леонтьевича Тимофеева

Виктор Леонтьевич ушел из жизни в 2015-м, ему было 75 лет.

Каждому мурманчанину знакомы строки Тимофеева «Стоишь ты в конце лукоморья, мой Мурманск, мой мачтовый город, и ветры, посланцы Гольфстрима, про море тебе трубят».

Тимофеев стал первым поэтом-мурманчанином, принятым в Союз писателей России. По его инициативе была создана Мурманская областная писательская организация, которую он возглавлял в течение нескольких лет.

За долгую творческую жизнь Виктором Леонтьевичем было написано немало. Почти все его произведения посвящены Мурманску, Русскому Северу, Арктике, морю и морякам. На стихи Тимофеева местными композиторами написано около 50 песен.

День 17 мая 2020 года Мурманская областная научная библиотека посвящает поэзии Виктора Леонтьевича Тимофеева. Трансляции смотрите в группе библиотеки ВКонтакте.

В 10.00 состоится премьера видеоролика о жизни и творчестве Виктора Тимофеева, созданного специалистами библиотеки. Стихи поэта прозвучат в исполнении артистов Мурманского областного драматического театра Андрея Шпеко, Натальи Молчановой, Анны Будовской; артиста Драматического театра Северного флота Алексея Макарова.

В 11.00 смотрите запись программы «Наше утро» телекомпании ТВ21, вышедшей в эфир в мае 2010 года. С Виктором Леонтьевичем Тимофеевым беседует журналист Мария Фрейман.

В 12.00 читайте статью «Рябиновый Мурманск Виктора Тимофеева»

В 13.00 предлагаем послушать запись радиопрограммы ГТРК «Мурман», посвященной Виктору Леонтьевичу Тимофееву. Она была сделана в 2016 году в рамках проекта «Мурманск - судьба моя», посвященного 100-летию Мурманска. Автор программы - журналист Наталья Бурдина. В программу включен фрагмент передачи 1985 года, которую Виктор Леонтьевич провел в эфире мурманского областного радио в рамках проекта «Писатели у микрофона».

В 14.00 стихи Виктора Тимофеева читает учащийся детской театральной школы г. Мурманска Максим Андрушкив, артисты Мурманского областного драматического театра Наталья Молчанова, Анна Будовская, Андрей Шпеко; артист Драматического театра Северного флота Алексей Макаров.