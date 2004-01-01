День победы

Всероссийский проект «Памяти героев!»

Если в вашей семье есть герой, получивший звание «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического труда» или «Полный кавалер Ордена Славы», необходимо записать о нём видеоролик, хронометраж которого должен составлять не более 90 секунд. В начале и в конце ролика необходимо использовать подготовленные вступление и концовку, доступные по ссылке.

Готовый ролик нужно выслать по адресу: 75let.region@gmail.com. После этого он будет размещён на YouTube канале проекта «Памяти героев».

Всероссийский проект «Судьба солдата»

Проект направлен на установление фронтовой судьбы родственников, пропавших без вести или погибших в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо отправить заявку, заполнив онлайн-форму.

Также форма заявки доступна на сайте «Поискового движения России», Instagram и ВКонтакте. Постарайтесь заполнить заявку как можно подробнее. Обязательно укажите свои контакты: телефон, e-mail.

Медиакит акции.

Официальный хэштег акции #Cудьбасолдата

«Бессмертный полк-онлайн»

Участник акции заполняет форму с информацией, фото родственника-ветерана и своим фото на сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банка Памяти» (Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Создаётся единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участников войны и их родственников, с символикой акции.

Трансляции «Шествия» запланированы на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO, на портале «Бессмертного полка».