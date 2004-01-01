День Параскевы Пятницы

14 ноября в народном календаре – день Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов и кузнечного искусства, домашнего очага, супружеского счастья и, конечно, женского рукоделия. В их честь устраивался девичий праздник – Осенние кузьминки. 14 ноября 1994 года образовался клуб ручного ткачества «Гобелен». Женщинам пришёлся по вкусу образ святой Параскевы. В начале каждого творческого сезона члены клубов наряжают её, «дарят подарки, задабривают». Эти подарки – благодарность за помощь в труде и творчестве. Вот уже много лет Параскева оберегает клуб «Гобелен» и всех рукодельниц клубов Школы ремёсел.