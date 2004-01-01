Развлекательная программа в спортивно-оздоровительном клубе Элит Фитнес

День открытых дверей

Программа мероприятий:

12:30 – «Витаминный фуршет» от партнеров мероприятия.

Зал №1

13:00 – Приветствие и показательные выступления от команды тренеров спортивно-оздоровительного клуба Элит Фитнес «DANCE AEROBIC», AERO DANCE (Голубева Ирина), беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.

13:30 – Показательные выступления от команды тренеров спортивно-оздоровительного клуба Элит Фитнес «LADY STYLE», LADY CLASS (Алена Яшина), беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.

14:00 – «Фитбол» (Марина Тишкина), беспроигрышная лотерея от спортивно-оздоровительного клуба Элит Фитнес.

14:30 – функциональный тренинг Лысак Юлия + Дарья Тулашова, беспроигрышная лотерея от спортивно-оздоровительного клуба Элит Фитнес.

15:00 – «Гармония тела» Ирина Бирюкова, беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.

15:30 – Стретчинг (Ирина Панкратова).

15:50 – Награждение лучших участников мероприятия.

Зал №2 (количество мест ограничено. Запись у администратора)

12:00 – Открытый урок по детскому фитнесу (5-7лет) Синютыч Екатерина+ Назина Татьяна. Беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.

13:00 – Открытый урок по детскому фитнесу (8-12лет) Синютыч Екатерина+ Назина Татьяна. Беспроигрышная лотерея от партнеров мероприятия.

14:00 – TRX Костякова Анастасия (количество мест ограничено. Запись у администратора)

14:30 – Миофасциальный релиз. Костякова Анастасия (количество мест ограничено. Запись у администратора).

15:00 Пилатес с малым оборудованием, Татьяна Назина (количество мест ограничено. Запись у администратора).

14:00 и 14:30 – Презентация студии Кинезис Синютыч Екатерина.