День открытых дверей в MTI Dance
Целый день танцев и фитнеса!
Целый день танцев и фитнеса!
Что вы получите от занятий:
приобретёте пластичность и женственность
приведёте фигуру в порядок
у вас появится красивая осанка и походка
ваше тело перестанет быть деревянным, спина почувствует себя невероятно легко; особенно если вы работаете в офисе
женское здоровье будет в норме
вы найдёте новых подруг
в вашей жизни появится что то новое и интересное
вы всегда будете в хорошем настроении!
Вас ждут занятия по таким направления:
12:00-12.20 – Современный танец 15-18 лет (Юля Мишина)
12:20-12.50 – Dancehall (Анна Артюшкина)
13:00-13:20 – Стрип пластика (Мария Чернецкая)
13:30-13:50 – Contemporary dance | Modern Jazz (Анастасия Корабек)
14:00-14:20 – Body Ballet (Анастасия Мухортых)
14:30-14:50 – Pilates и Stretch (Михаил Уксусов)
15:00-15:20 – Pole Dance (Виктория Перебиковская)
15:30-15:50 – Бальный танец (Ярослав Рябков)
16:00-16:20 – Линди-хоп (Анастасия Корабек и Ярослав Рябков)
16:30-17:00 – Аргентинское танго (Татьяна Хаджиматова)
Только в этот день и только для новых клиентов участников скидка на покупку абонемента до конца сентября: 4 занятия всего за 1000 руб.
А также Вас ждет много общения, угощения, хорошего настроения и дружная атмосфера!
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