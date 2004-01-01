День открытых дверей в MTI Dance

Что вы получите от занятий:

приобретёте пластичность и женственность

приведёте фигуру в порядок

у вас появится красивая осанка и походка

ваше тело перестанет быть деревянным, спина почувствует себя невероятно легко; особенно если вы работаете в офисе

женское здоровье будет в норме

вы найдёте новых подруг

в вашей жизни появится что то новое и интересное

вы всегда будете в хорошем настроении!

Вас ждут занятия по таким направления:

12:00-12.20 – Современный танец 15-18 лет (Юля Мишина)

12:20-12.50 – Dancehall (Анна Артюшкина)

13:00-13:20 – Стрип пластика (Мария Чернецкая)

13:30-13:50 – Contemporary dance | Modern Jazz (Анастасия Корабек)

14:00-14:20 – Body Ballet (Анастасия Мухортых)

14:30-14:50 – Pilates и Stretch (Михаил Уксусов)

15:00-15:20 – Pole Dance (Виктория Перебиковская)

15:30-15:50 – Бальный танец (Ярослав Рябков)

16:00-16:20 – Линди-хоп (Анастасия Корабек и Ярослав Рябков)

16:30-17:00 – Аргентинское танго (Татьяна Хаджиматова)

Только в этот день и только для новых клиентов участников скидка на покупку абонемента до конца сентября: 4 занятия всего за 1000 руб.

А также Вас ждет много общения, угощения, хорошего настроения и дружная атмосфера!

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