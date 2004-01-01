День открытых дверей

1 сентября состоится старт нового 52-го учебно-тренировочного сезона 2017/2018 гг. в Плавательном бассейне.

В этот день мурманчане и гости нашего города смогут посетить сеансы свободного оздоровительного плавания абсолютно бесплатно.

Расписание сеансов: 10:00, 11:00, 12:00.

Количество мест ограничено. Длительность одного сеанса 45 минут.

В остальном 1 сентября Плавательный бассейн работает согласно основному режиму работы с 07:00 до 22:00, технический перерыв с 12:15 до 13:00.