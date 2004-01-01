4 ноября, в День народного единства, Мурманский областной художественный музей и отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» приглашает на занятия по выставкам!

В основном здании музея (ул. Коминтерна, д.13):

11.00, 12.30, 14.00 - Экскурсия по выставке «Северный пейзаж». Живопись. Акварель Анатолия Шаковца. К 70-летию автора

11.30, 13.30 - Мероприятие с мастер-классом «Самый сложный цвет. Красный». Ко Дню народного единства

15.00, 16.00, 17.00 - Ко Дню народного единства мастер-класс для детей «Триколор». Пояс в технике витье

15.00, 16.00 - Экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17-21 веков». Из собрания музея.

16.30, 17.30 - Экскурсия по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»

Обязательна предварительная запись по телефону (8152) 45-63-10.

Группы не более 5 человек. Масочный режим!

В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д. 3, здание филармонии, 2 этаж):

12:00 – Музейный урок «Сказочная страна детства» по выставке «Счастливое детство»

14:00 – Познавательная экскурсия на выставке «День музыки» (живопись, графика, скульптура из собрания музея)

16:00 – Экскурсия по выставке «Балет "Красный мак". Театр на комоде»

17:30 – Экскурсия по постоянной экспозиции музея «Скульптура 20-21вв.»

Обязательна предварительная запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58 (до 15:00 3 ноября).

Группы не более 5 человек. Масочный режим!