День молодёжи

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Самое яркое событие лета в Мурманске!

Не пропусти:

Драйв и энергетика

Тонны Киловатт звука

Талантливые коллективы из Мурманска, Москвы и Скандинавии

Веселые конкурсы и розыгрыши призов

Много хорошей живой музыки и современной хореографии

И главное украшение это дня это ТЫ !

Мы ждем тебя!

Площадки:

«Искусство» – живопись, скульптура, гончарное искусство – площадка, где любой желающий может поделиться своим опытом в творчестве с гостями Дня Молодежи.

Анти-стресс раскраска «АРТ-Релакс» – опытные психологи по твоему рисунку продиагностируют твою личность.

«НестанДАРТное творчеСтво» – метко бьешь дротиком прямо в десятку?! Теперь с помощью этого можно создавать картины! Как? Попробуешь 25 июня на этой площадке.

«Бьюти зона » – аква-грим, визаж, мехенди и плетение кос и все, то что делает прекрасную половину человечества чуть прекрасней и загадочней, а детей счастливее.

«Мандала будущего» – самый легальный способ сделать асфальт твоего города арт-объектом.

Фестиваль уличных танцев «Двигатель» – крутые танцы, бескомпромиссные батлы, современная хореография все что связано с искусством красиво и ритмично двигаться – и помните этот двигатель не забарахлит.

«Спорт» – хочешь испробовать крепость своих мышц, пострелять из пневматической винтовки или парочку раз подбросить гирю?! Тогда тебе точно сюда.

FREE HUGS – если накипело или обидно или просто одиноко, то тебе точно туда – крепкие и нежные руки готовы к объятьям.

«Доброе сердце» – выставка беспородны собак и других благотворительных фондов.

Хенд-мейд маркет – все что сделано руками можно будет найти и купить там.

«Офисное троеборье» – гонки на офисных креслах, пальба из водяных пистолетов, а так же офисная эстафета – короче, все чтобы расслабиться от офисных будней.

«Запуск желаний во Вселенную» здесь можно будет написать свое желание и запустить его прямиком во Вселенную.

Фотозона «Я люблю Мурманск» – меткий глаз и сильный палец фотографа будет готов запечатлеть любого желающего.

«Драйв» – ты молод, талантлив и чувствуешь в себе предпринимательскую жилку или может хочешь узнать что такое беговелы, гироскутер и погонять на байке тогда тебе сюда.

«Косплей» – хочешь повстречать Дедпула? или может узнать кто такой Архилич... ну или например сфотографироваться с живым Покемоном тогда тебе точно сюда.