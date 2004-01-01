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День матери

Выставка графики из собрания музея

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События: Выставки.

В экспозиции гости увидят произведения, созданные в XX веке. Авторы работ — известные художники-графики, многие из которых были удостоены высокого звания Заслуженный художник РСФСР. Произведения объединены темой материнства: это изображения матерей ласково обнимающих и держащих своих детей на руках, теплые сцены купания. Произведения представляют зрителю собирательный образ любящей, заботливой матери.

Художественный музей
c 28 ноября 2018 по 13 января 2019

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