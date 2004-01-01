День матери
Выставка графики из собрания музея
Выставка графики из собрания музея
В экспозиции гости увидят произведения, созданные в XX веке. Авторы работ — известные художники-графики, многие из которых были удостоены высокого звания Заслуженный художник РСФСР. Произведения объединены темой материнства: это изображения матерей ласково обнимающих и держащих своих детей на руках, теплые сцены купания. Произведения представляют зрителю собирательный образ любящей, заботливой матери.
Выставка изданий, посвященная Дню народного единства
Выставка, посвященная истории трех городов, расположенных за Полярным кругом – Пустозерска, Колы и Мангазеи