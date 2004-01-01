День Ловозерского района

Мурманская областная научная библиотека начинает цикл мероприятий, посвященных 80-летию Мурманской области. Проект направлен на раскрытие культурного потенциала городов и районов Кольского Заполярья, продвижение творчества литераторов и художников, творческих коллективов территорий области, на обмен передовыми инновационными практиками библиотечных объединений региона.

Ловозерский район - не только самый обширный район области, он – сердце Кольского полуострова, его духовная основа, территория компактного проживания коренного населения саами.

В рамках мероприятия пройдет дефиле национальных саамских костюмов, зрители увидят зажигательную самобытную саамскую кадриль в исполнении творческого коллектива Ловозерского районного национального культурного центра. Будет организована дегустация национальной саамской кухни, выставка декоративного прикладного творчества «Красота Севера в отражении рук мастеров», выставка по истории Ловозерской межпоселенческой библиотеки. Пройдут мастер-классы «Изделия из кости рога и капа», «Плетение поясов», «Вышивка бисером».

Участники встречи узнают о своеобразии Ловозерского района, о работе местных библиотек и информационно-просветительского краеведческого центра, о деятельности Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.

Литературной гостиной пройдет творческий вечер саамской поэтессы и сказочницы Екатерины Николаевны Коркиной.