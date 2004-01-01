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День короткометражного кино

Кинопоказы в рамках Всероссийской акции

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События: Видеотрансляции.

Областная научная библиотека вновь стала участником Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Организаторы акции – Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках акции состоится более 3000 сеансов на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках.

Главная цель проекта – привлечение внимания широкого зрителя и представителей киноиндустрии к короткометражному кино, обмен опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В Областной научной библиотеке будут представлены пять программ: «Счастье это…», «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Анимация 0+», «Анимация 12+».

Приглашаем всех желающих открыть для себя лучшее современное короткометражное кино. 

Областная научная библиотека
19 декабря
13:00 - 14:45 (Счастье это…)
21 декабря
14:00 - 15:05 (Семейное кино)
15:30 - 17:05 (Звезды в коротком метре)
22 декабря
11:00 - 12:00 (Анимация 0+)
12:30 - 13:40 (Анимация 12+)
Цены

Вход свободный.

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