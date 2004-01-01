Областная научная библиотека вновь стала участником Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Организаторы акции – Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках акции состоится более 3000 сеансов на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках.

Главная цель проекта – привлечение внимания широкого зрителя и представителей киноиндустрии к короткометражному кино, обмен опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В Областной научной библиотеке будут представлены пять программ: «Счастье это…», «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Анимация 0+», «Анимация 12+».

Приглашаем всех желающих открыть для себя лучшее современное короткометражное кино.