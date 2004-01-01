День Кольской АЭС

Встречу студентов мурманских вузов с сотрудниками Кольской АЭС – экспертами и участниками конкурса профессионального мастерства «Worldskills hi-tech», а также атомный квиз для старшеклассников «Ставка на уран» организует 12 декабря Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска в рамках ежегодного просветительского проекта для жителей области «Дни Кольской АЭС».

В ходе встречи студенты узнают все о самой северной АЭС в Европе и крупнейшем в мире конкурсе профмастерства, получат ответы на все интересующие вопросы, а также поближе познакомятся с профессией атомщика.

Затем для старшеклассников мурманских школ пройдет интеллектуальный турнир – квиз «Ставка на уран». Игроков ждут текстовые вопросы и вопросы-картинки на атомную тематику, ответить на которые помогут знания и логика.

Завершится турнир флешмобом «Пожелания для КАЭС» с запуском в небо воздушных шаров с пожеланиями.