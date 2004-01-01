141535

День кадета в Президентской библиотеке

Конференция-вебинар в областной научной библиотеке

0
Я иду
Ваша оценка
События: Конференции.

Конференция пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки. Она приурочена  к 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ. В ходе конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования системы кадетского образования в России на современном этапе, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе, история создания суворовских и нахимовских училищ.

В режиме видео-конференц-связи представят 75-летний опыт работы Орловское  суворовское военное училище и выпускники Тбилисского Нахимовского училища. Курсанты Мурманского нахимовского училища расскажут о планах и проектах работы самого молодого военно-морского училища страны. В программе конференции выступления лауреатов конкурса-фестиваля сценического кадетского творчества «Гордость и призвание».

Ведущие конференции: помощник Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, начальник направления военного образования ВМФ капитан 1 ранга Сурганов Олег Александрович и координатор проектов Президентской библиотеки, капитан 1 ранга  Раздолгин Анатолий Александрович.

На конференцию приглашаются воспитанники нахимовского училища, кадеты, учащиеся образовательных учреждений,  родители будущих курсантов.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?