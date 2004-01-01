День кадета в Президентской библиотеке

Конференция пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки. Она приурочена к 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ. В ходе конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования системы кадетского образования в России на современном этапе, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе, история создания суворовских и нахимовских училищ.

В режиме видео-конференц-связи представят 75-летний опыт работы Орловское суворовское военное училище и выпускники Тбилисского Нахимовского училища. Курсанты Мурманского нахимовского училища расскажут о планах и проектах работы самого молодого военно-морского училища страны. В программе конференции выступления лауреатов конкурса-фестиваля сценического кадетского творчества «Гордость и призвание».

Ведущие конференции: помощник Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, начальник направления военного образования ВМФ капитан 1 ранга Сурганов Олег Александрович и координатор проектов Президентской библиотеки, капитан 1 ранга Раздолгин Анатолий Александрович.

На конференцию приглашаются воспитанники нахимовского училища, кадеты, учащиеся образовательных учреждений, родители будущих курсантов.