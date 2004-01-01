День изобретений в мурманской «Научке»

Для наших гостей мы подготовили познавательную и насыщенную программу.

Выставка «Наука нон-стоп» познакомит с самыми интересными научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки. Всех желающих мы приглашаем на занимательные беседы и викторины об истории самых известных изобретений, без которых сложно представить жизнь в XXI веке.

В течение всего дня в зале электронных ресурсов будет демонстрироваться детский научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!».

Удивительные открытия ждут вас на просмотре экспонатов мини-музея «Когда компьютеры были большие…», где собраны раритеты компьютерной техники.

В рамках экскурсии по ретро-выставке «Звуки музыки или Эволюция проигрывателей» вы познакомитесь с музыкальными носителями разных эпох: патефоном, кассетным магнитофоном, а также совершите небольшое путешествие по фонду грамзаписей библиотеки.

Немало сюрпризов приготовила для посетителей библиотеки и кофейня «Ботаник». Все желающие узнают историю самого вкусного изобретения человечества – мороженого, смогут принять участие в мастер-классе по созданию этого лакомства и придумать свои оригинальные сочетания топингов и сиропов.

Также вас ждет увлекательная программа мастер-классов и необычных экскурсий от музея занимательных наук «Фокус».