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День изобретений в мурманской «Научке»

Мероприятие, посвященное Дню рационализатора и изобретателя

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События: Экскурсии, Видеотрансляции, Мастер-класс.

Для наших гостей мы подготовили познавательную и насыщенную программу.

Выставка «Наука нон-стоп» познакомит с самыми интересными научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки. Всех желающих мы приглашаем на занимательные беседы и викторины об истории самых известных изобретений, без которых сложно представить жизнь в XXI веке.
В течение всего дня в зале электронных ресурсов будет демонстрироваться детский научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!».

Удивительные открытия ждут вас на просмотре экспонатов мини-музея «Когда компьютеры были большие…», где собраны раритеты компьютерной техники.

В рамках экскурсии по ретро-выставке «Звуки музыки или Эволюция проигрывателей» вы познакомитесь с музыкальными носителями разных эпох: патефоном, кассетным магнитофоном, а также совершите небольшое путешествие по фонду грамзаписей библиотеки.

Немало сюрпризов приготовила для посетителей библиотеки и кофейня «Ботаник». Все желающие узнают историю самого вкусного изобретения человечества – мороженого, смогут принять участие в мастер-классе по созданию этого лакомства и придумать свои оригинальные сочетания топингов и сиропов.
Также вас ждет увлекательная программа мастер-классов и необычных экскурсий от музея занимательных наук «Фокус».

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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