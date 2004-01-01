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День фрирайдера

Премьера авторского фильма, основанного на реальных событиях

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События: Презентации, Видеотрансляции.

Фильма «День фрирайдера». Он основан на реальных событиях и расскажет о безопасности в горах.

- Это совместный проект студий Action Brothers и True Story Media, замысел которого - показать, что бывает, если подходить к катанию на горных лыжах или сноуборде вне трасс, как к очередному развлечению, не задумываясь о том, что в горах существуют свои правила, - сообщают авторы киноленты. 

- Помните это непередаваемое ощущение, когда паришь по свежему снегу? Но только лишь радость и эйфория сопровождает жизнь заядлых любителей адреналина? Или и с ними случаются непредвиденные ситуации? 

Записывайтесь на премьеру и бронируйте места у организатора встречи, пишите на почту или в личные сообщения, рекомендуем записываться заранее так как количество мест ограничено! Будем рады Вас видеть

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