День энергетика

Ограничения: 21 FC/DC

Энергетики. Люди и напитки. Они дают нам заряд сил, тепло, ясность мысли и желание двигаться. Они и есть тот мотор, без которого жизнь − лишь ржавые шестерёнки и тоска. Они отдают себя без остатка. Ну, а мы что? А мы дадим им возможность раскрыть весь свой энергетический потенциал!

«Чердак» и Adrenaline Rush обеспечат ангары твоих потребностей щедрым welcome, дюже бодрящими напитками, наэлектризованными go-go, дичайше заряженными аудио-волнами и прочими красотами жизни неспящего города.