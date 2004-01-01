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День энергетика

Празднуем в loft-bar «чердак»!

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Ограничения: 21 FC/DC
События: Вечеринки.

Энергетики. Люди и напитки. Они дают нам заряд сил, тепло, ясность мысли и желание двигаться. Они и есть тот мотор, без которого жизнь − лишь ржавые шестерёнки и тоска. Они отдают себя без остатка. Ну, а мы что? А мы дадим им возможность раскрыть весь свой энергетический потенциал!
«Чердак» и Adrenaline Rush обеспечат ангары твоих потребностей щедрым welcome, дюже бодрящими напитками, наэлектризованными go-go, дичайше заряженными аудио-волнами и прочими красотами жизни неспящего города. 

Чердак
22 декабря
23:50
Цены

Вход свободный

Резер столов по телефону: 70-70-42

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