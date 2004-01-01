День экологических знаний

Дарья Матвеенкова познакомит с деятельностью мурманской областной общественной организации «Кольский экологический центр».

О том, как экологические проблемы решают в Мурманcке, поведует Антон Бояринов, председатель областной молодёжной общественной экологической организации «Природа и Молодежь».

Павел Петрин, педагог объединения «Экологический туризм», приоткроет завесу тайны и расскажет, где в городе скоро появится эко-тропа, и как можно принять участие в реализации проекта.

Показ коротких видеороликов с простыми эко-советами от Всемирного фонда дикой природы «WWF» и интернет-сообщества «Мурманск. И себе, и людям» станет для участников мероприятия интерактивной памяткой.

Для тех, кто любит рукоделие, подготовлен мастер-класс «Вторая жизнь вещей», на котором все желающие смогут сделать компактный чехол для наушников и подставку для своего гаджета. Самых активных в этот день ждёт викторина и выставка арт-объектов!