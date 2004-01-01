Демонстрация учебных интерактивных программ

Показ фильмов о природе и об истории Кольского края

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии телевизионного производства «Рек.А».

Также все желающие после просмотра фильмов смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

Расписание показов:

14:00 – «Природа Мурманской области»

Фильм знакомит посетителей с географическим положением, климатом, водоемами, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона.

16:00 – «История Мурманска»

Фильм познакомит с главными вехами истории города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы.