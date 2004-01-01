Делай «Э.Б.А.»

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Все мы любим сложные конструкции, многослойные вечеринки и огромное количество подтекстов, как завещает товарищ Нолан. Но у каждого человека наступает момент, когда уставший от излишней замороченности жизни её угрюмый пассажир требует конкретики. Что ж, мы только за! Приглашаем всех на квинтэссенцию чистой формулы идеального отдыха в середине лета без лишних заморочек – экватор, барышни, алкоголь!

Дикий mash-up и trap-massacre от Dj Keth, гектолитры спиртного в красной таре, щедрый welcome-drink, сексуальные go-go, надувные матрасы и прочие летние приблуды в обёртке грандиозного рейва, граничащего с безумием!

Всё ещё ноешь, что не выбрался на моря, а в Мурманске холодно? Тогда добро пожаловать в пекло, устроим ад на земле вместе!