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Дедули и бабули в любимой литературе

Выставка изданий к Международному дню пожилых людей

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События: Выставки.

К кому бежит ребёнок, обиженный на маму с папой? Конечно, к бабушке или дедушке. Только они умеют обнять именно так, как нужно, и найти те самые слова. С ними у внуков обычно особенные отношения, нежные, трогательные. На выставке представлены чудесные истории о любимых бабушках и дедушках, которые будут интересны всем членам семьи.

Слышали вы когда-нибудь об архипелаге Большие Эмпиреи? Нет? А вот ленинградский пионер Геннадий Стратофонов не только побывал в этом далёком островном государстве, но и принял там участие в увлекательных и даже опасных приключениях. Ещё бы - ведь в Оук - порте, столице Больших Эмпиреев, стоит памятник его далёкому предку – адмиралу Стратофонову! Об этом расскажет книга Василия Аксенова «Мой дедушка – памятник».

В чем секрет невероятной популярности книг Гудрун Мебс о мальчике Фридере и его неутомимой бабушке? Книги «Бабушка! - кричит Фридер» и «В школу! - кричат бабушка и Фридер» - это лукавые и остроумные истории о неугомонном пятилетнем мальчике, где он вместе с бабушкой столько всего переживают вместе! Иногда смеются, иногда ссорятся и частенько испытывают друг друга на прочность.

Забудьте миф о том, что все бабушки скучные и вредные. «Супербабушка» - это умная, безумная и очень заботливая книга Эрика Вейе про наших любимых бабуль.

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