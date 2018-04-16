De Las Llamas
Музыкально-танцевальное шоу Фламенко
Музыкально-танцевальное шоу Фламенко
Президент Федерации Фламенко в России Юлия Плахотина и Адриан Санчес (Испания) представляют: Музыкально-танцевальное шоу Фламенко.
De Las Llamas – это зажигательное шоу, заряжающее зрителей испанской страстью. Яркие платья, звук испанской гитары, живой вокал, эффектные танцы наполнят Ваш праздник энергией, солнцем и нескончаемым позитивом!
Благодаря шоу De Las Llamas Вы мысленно перенесетесь на берега солнечной Испании!
900-1500 р.
Справки и заказ билетов по телефону: +7 (950) 890-43-09