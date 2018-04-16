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De Las Llamas

Музыкально-танцевальное шоу Фламенко

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Президент Федерации Фламенко в России Юлия Плахотина и Адриан Санчес (Испания) представляют: Музыкально-танцевальное шоу Фламенко.

De Las Llamas – это зажигательное шоу, заряжающее зрителей испанской страстью. Яркие платья, звук испанской гитары, живой вокал, эффектные танцы наполнят Ваш праздник энергией, солнцем и нескончаемым позитивом!

Благодаря шоу De Las Llamas Вы мысленно перенесетесь на берега солнечной Испании!

ДК Энергетик
16 апреля 2018
19:00
Цены

900-1500 р.

Справки и заказ билетов по телефону: +7 (950) 890-43-09

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