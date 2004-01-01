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David LaChapelle

Экспозиция культового американского фотографа

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События: Выставки.

Говорят, он творит чудеса. Он превращает обычное в неординарное, пошлое – в прекрасное, скучное – в смешное!

К нему выстраиваются в очередь голливудские звезды и политики, топ-модели и акулы шоу-бизнеса! Он создает фантастические образы, не делая при этом ничего сверхъестественного. Он просто фотографирует.

Его имя – Дэвид ЛаШапель. Lounge-café SAXAR представляет экспозицию культового американского фотографа, гения провокации и амбициозного певца китча!

Фотограф – посмевший распять Дэвида Бэкхэма и заковать в наручники Пэрис Хилтон!  Автор обложек топовых глянцевых изданий - Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и многих других!  Создатель рекламных кампаний брэндов мирового масштаба - Estee Lauder, Volvo, Lеvi`s, Camel, L’Oreal, MTV, Ford! Самый востребованный фотограф в мире!

Mодный апокалипсис в SAXARe!

SAXAR
c 1 по 28 февраля
Цены

Вход свободный

Подробная информация по телефону: 45-99-77

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