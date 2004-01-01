David LaChapelle

Говорят, он творит чудеса. Он превращает обычное в неординарное, пошлое – в прекрасное, скучное – в смешное!

К нему выстраиваются в очередь голливудские звезды и политики, топ-модели и акулы шоу-бизнеса! Он создает фантастические образы, не делая при этом ничего сверхъестественного. Он просто фотографирует.

Его имя – Дэвид ЛаШапель. Lounge-café SAXAR представляет экспозицию культового американского фотографа, гения провокации и амбициозного певца китча!

Фотограф – посмевший распять Дэвида Бэкхэма и заковать в наручники Пэрис Хилтон! Автор обложек топовых глянцевых изданий - Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и многих других! Создатель рекламных кампаний брэндов мирового масштаба - Estee Lauder, Volvo, Lеvi`s, Camel, L’Oreal, MTV, Ford! Самый востребованный фотограф в мире!



Mодный апокалипсис в SAXARe!