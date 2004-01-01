Ограничения: 12+

«David Gilmour: Live At Pompeii» – это небывалое по своей энергетике, мощное, красочное шоу с использованием пиротехнических установок, объемных лазерных инсталляций и окружной кинопанорамы, на которой демонстрируется видеоарт, специально созданный для визуального сопровождения происходящего на сцене.

Этот концерт был исполнен Гилмором две ночи подряд на арене древнеримского амфитеатра в Помпеях спустя 45 лет после записи одноименного концерта группы Pink Floyd.

2 600 человек – ровно столько поклонников музыканта собралось на руинах древнего города, чтобы насладиться выступлениями своего кумира!

Концерт «David Gilmour: Live At Pompeii» был проведен в рамках годового турне, которое музыкант совершил в поддержку своего четвертого сольного альбома «Rattle That Lock». В концерт вошли заглавные композиции с последних альбомов Гилмора «Rattle That Lock» и «On An Island», а также ставшие уже классикой «Wish You Were Here», «Comfortably Numb», «One Of These Days» и многие другие.

Это знаковое кинособытие будет интересно не только многочисленным фанатам несравненного Дэвида Гилмора и почитателям творчества группы Pink Floyd, но и всем поклонникам качественной рок-музыки.

В форматах: 2D / C cубтитрами

Язык озвучки: русский

Продолжительность сеанса: 2 часа 15 минут

Жанр: концерт, музыкальный

Год выпуска: 2016

Режиссер: Гэвин Элдер