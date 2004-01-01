Кольский районный Центр культуры и авторы–исполнители: Елена Фомина, Виктор Кукушкин и Ольга Феофанова организовали любительское объединение: Театр поэтической песни «Давайте говорить».

Если вы любите: поэзию, авторскую песню, умных и талантливых людей и авторскую песню в себе, а не себя а авторской песне, то, возможно, Вы - наш человек.

Почему театр? Потому что мы будем создавать концерты- спектакли в жанре поэтической песни.

Наши встречи будут открытыми для всех.

В наших планах: