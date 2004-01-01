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Давайте говорить!

Первая встреча творческого объединения Театр Поэтической Песни 

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События: Творческие вечера, Творческая встреча, Концерты.

Кольский районный Центр культуры и авторы–исполнители: Елена Фомина, Виктор Кукушкин и Ольга Феофанова организовали любительское объединение: Театр поэтической песни «Давайте говорить».

Если вы любите: поэзию, авторскую песню, умных и талантливых людей и авторскую песню в себе, а не себя а авторской песне, то, возможно, Вы - наш человек.

Почему театр? Потому что мы будем создавать концерты- спектакли в жанре поэтической песни.

Наши встречи будут открытыми для всех.

В наших планах:

  • большие концерты - спектакли,
  • малые концерты-квартирники
  • творческие мастерские с участием литераторов и авторов-исполнителей,
  • открытые уроки для молодёжи, желающей научиться сочинять и исполнять поэтическую песню.

Цены

По всем вопросам можно обращаться к Елене Фоминой или по тел. +79113011259

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