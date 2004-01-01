Дары северных морей

Ограничения: 18+

Дорогие друзья, с радостью приглашаем вас разнообразить свой вечер пятницы удивительным блюдом высокой кухни!

Повелитель кухонной стихии шеф-повар Михаил Шморгунов приготовит для вас сет из трех видов Севиче. Это латиноамериканское блюдо будет приготовлено из свежайшей мурманской рыбы и морепродуктов. В дополнение к сету вас ожидает бокал белого сухого вина.

Севиче – блюдо для истинных ценителей экзотической кухни, родом из Перу. Кусочки рыбы или морепродуктов, маринованные в соке цитрусовых – настоящее отражение солнечного лета!

В программе:

Сет Севиче: гребешок, горбуша, палтус + бокал белого вина

Музыкальное трио «JoyBox»

Ведущий вечера Слава Невалуев