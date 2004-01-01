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Дары северных морей

Гастрономический вечер

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Ограничения: 18+
События: Ужин, Вечер отдыха.

Дорогие друзья, с радостью приглашаем вас разнообразить свой вечер пятницы удивительным блюдом высокой кухни!

Повелитель кухонной стихии шеф-повар Михаил Шморгунов приготовит для вас сет из трех видов Севиче. Это латиноамериканское блюдо будет приготовлено из свежайшей мурманской рыбы и морепродуктов. В дополнение к сету вас ожидает бокал белого сухого вина.

Севиче – блюдо для истинных ценителей экзотической кухни, родом из Перу. Кусочки рыбы или морепродуктов, маринованные в соке цитрусовых – настоящее отражение солнечного лета!

В программе:

Сет Севиче: гребешок, горбуша, палтус + бокал белого вина
Музыкальное трио «JoyBox»
Ведущий вечера Слава Невалуев

7 небо
11 августа
20:00
Цены

Заказ столов: 70-88-77

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