Дары северных морей
Гастрономический вечер
Гастрономический вечер
Дорогие друзья, с радостью приглашаем вас разнообразить свой вечер пятницы удивительным блюдом высокой кухни!
Повелитель кухонной стихии шеф-повар Михаил Шморгунов приготовит для вас сет из трех видов Севиче. Это латиноамериканское блюдо будет приготовлено из свежайшей мурманской рыбы и морепродуктов. В дополнение к сету вас ожидает бокал белого сухого вина.
Севиче – блюдо для истинных ценителей экзотической кухни, родом из Перу. Кусочки рыбы или морепродуктов, маринованные в соке цитрусовых – настоящее отражение солнечного лета!
В программе:
Сет Севиче: гребешок, горбуша, палтус + бокал белого вина
Музыкальное трио «JoyBox»
Ведущий вечера Слава Невалуев
Заказ столов: 70-88-77