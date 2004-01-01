Дары природы для нашего здоровья

О целебных свойствах многих растений предки знали еще до появления медицины. С их помощью лечили недуги, при этом бережно сохраняли накопленные знания.

В одном из разделов выставки «Есть в травах и цветах целительная сила» представлена литература о лекарственных растениях и траволечении.

Издания из раздела «Во саду ли, в огороде» дают ценные советы и рекомендации по агротехнике, новые данные о выращивании различных культур, полезные практические сведения о рациональном питании растений и способах защиты от вредителей и болезней, а также оригинальные кулинарные рецепты.

Раздел выставки «Грибное очарование» рассказывает об удивительном создании природы – грибах. Любители «тихой охоты» найдут для себя немало интересного.

Что же такое грибы? Откуда они берутся? Какую роль играют в природе? Как распознать ядовитые грибы? Как надо собирать грибы, как хранить? Сама природа дает весь арсенал средств борьбы за молодость, здоровье и долголетие.