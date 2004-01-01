Мурманск и рыба – это почти синонимы! Для любого россиянина Мурманск ассоциируется, в первую очередь, с рыбой, а «по-мурмански» – это название многих рыбных блюд. И неудивительно, что День рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, один из любимейших праздников для мурманчан.

Именно ко Дню рыбака в павильоне «МурманЭКСПО» состоится первый рыбный фестиваль «Дары моря»!

Всех гостей ждет не просто ярмарка, а калейдоскоп мероприятий все эти четыре дня, насыщенная программа с выступлениями мурманских писателей и музыкантов, проведением тест-драйвов.

Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха – рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.