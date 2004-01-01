Дарующая жизнь

Вода – сокровище природы, одно из самых распространенных на Земле веществ. Огромные просторы морей и океанов, гигантские ледники, сползающие с заоблачных высот, струи гейзеров, фонтанами бьющие из-под земли, реки, озера. От этих красот у любого захватит дух. А откуда же взялись моря или реки, дождь или снег, каковы свойства воды? Издания, представленные на выставке, знакомят с чудесным и постоянно меняющимся миром воды.

Тысячи памятников природы разбросаны по огромной территории нашей страны – от Балтики до Курильских островов и среди них жемчужины - красивейшие водопады, озера, ледники, которые представляет издание «100 жемчужин природы России». Мировой океан, вся гидросфера, загадочные свойства воды, названия рек и озер – все это в издании «Вода: океаны и моря, реки и озера». О великих тайнах стихий расскажет книга «Тайны природы». С чудесными превращениями капли, которая разрушает и строит, образованием облаков, туманов и дождей познакомит издание «Вода необычное в привычном». Книга морского биолога Николса Уоллеса «Ближе к воде. Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу жизнь» расскажет о влиянии воды на физическое и психическое здоровье человека.