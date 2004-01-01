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Дартс-турнир

Соревнования в Морошке!

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События: Спорт, Соревнование.

Друзья, ждём вас на соревнование по дартсу! Три призовых места от мурманского бренда «СЕВЕР»!

Дартс – универсальная игра, не имеющая возрастных ограничений, пожалуй, каждый в независимости от пола и рода деятельности с удовольствием посоревнуется за право попасть в «яблочко». 

Однако для многих это интересное времяпрепровождение становится настоящей страстью, а впоследствии и спортом. Кстати, сама игра появилась в Англии ещё в средние века. Английские рыцари (основным оружием которых были лук и стрелы) долгими зимними вечерами, чтобы хоть как-то скоротать время и при этом не потерять меткости глаз и твёрдости рук, делали укороченные стрелы и бросали их в стену, на которой рисовали глаз быка. Видом же спорта – с судьями и наградами, проведением чемпионата, четкими правилами и серьезными соперниками – дартс стал лишь в 20 веке, а точнее, в 1927 году. Нужно отметить, что дартс считается спортом для взрослых и солидных людей, которые не лишены меткости и соревновательного духа. А вот, принять решение о серьезных тренировках можно в любом возрасте.

Морошка
10 сентября
16:30
Цены

Депозит – 500р. (эту сумму Вы можете потратить на еду, напитки или на сувенирную продукцию)

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