Первая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» пройдет 14 февраля в Международный день книгодарения. Он отмечается с 2012 года в 30 странах мира, включая Россию. Инициатором проведения акции стала Ассоциация «Растим читателя». Идея акции – дарить детям хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению.

Областная научная библиотека проводит акцию «Дарите книги с любовью» совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни». Фонд помогает детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Все собранные книги будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Там проходят лечение дети разных возрастов, часто вместе с родителями.

Для участия в акции можно купить книгу в магазине или выбрать любимое издание

из своей домашней книжной коллекции и принести их в Областную научную библиотеку. Дети будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Издания из домашних библиотек принимаются только в отличном состоянии.

Книги от дарителей будут приниматься в холле 1-го этажа библиотеки:

14, 15, 16 февраля с 16:00 до 19:00

18 и 19 февраля с 14:00 до 17:00