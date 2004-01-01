В декабре 1969 года из Министерства культуры и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (г. Москва) в Мурманский областной краеведческий музей поступила коллекция факсимильных репродукций. Это был дар художницы Нади Леже (1904-1982), вдовы известного французского художника Фернана Леже (1881- 1955). После создания Мурманского областного художественного музея коллекция «Дар Нади Леже» была передана в его фонды.

Факсимиле (от лат. fac simile «делай подобное») – это воспроизведение оригинала точно, со всеми подробностями. Такие репродукции передают индивидуальные художественные качества работы, его цвет, материал, фактуру поверхности, даже характер мазка, свойственный тому или иному художнику. Техника их изготовления сложна, она сочетает типографический способ с ручной доработкой.

На мини-выставке будут представлены 2 работы испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса.