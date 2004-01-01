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Дар

Выставка работ семейной мастерской

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События: Выставки.

Семейная пара увлечённых творчеством людей после своей основной работы приходят в мастерскую. Дети выросли, и осталось время для себя и хобби

Лариса, окончив училище №13 в Мурманске и получив диплом «Портной-универсал по пошиву женской, мужской и детской обуви», работает в судебной системе юристом, любовь к швейному делу осталась и превратилась в увлечение.

В мастерской появляются мягкие игрушки, текстильные украшения интерьера, плетёные коврики, лоскутные покрывала и одеяла.

Супруг Дмитрий изготавливает деревянные конструкции для интерьера, полки, вешалки, декоративные подставки, лавки, консоли.

Выставка в Мурманском областном краеведческом музее станет первой для семейной мастерской «Дар».

В экспозиции будут представлены изделия, выполненные семейными мастерами: мягкие игрушки, новогодние ёлки, текстиль, декоративные фоторамки и стеллажи.

Краеведческий музей
c 12 декабря 2020 по 12 января 2021
Цены

Справки по телефону: 99-44-58 (Наталья Анатольевна Поздина).

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