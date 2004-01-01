Журналист, бухгалтер, следователь, кондитер, хирург, знаменитый физик… Перечень профессий, «освоенных» в кино и театре артистом Даниилом Спиваковским, можно еще долго продолжать. Дипломированный психолог и актер, он способен вживаться в самые разнообразные роли. Сегодня он играет искалеченного современной войной солдата (роль Павлика-«Франкенштейна» принесла Даниилу Спиваковскому широкую известность), завтра – императора Петра III. Сегодня он скромный монах – завтра сам фюрер. Человеку подвластно все, если уметь концентрироваться, считает артист.

В преддверии юбилея (в 2019 году он отметит 50-летие) Даниил Спиваковский приедет в Мурманск с особой программой. Его многоплановый творческий вечер предстанет для зрителей максимально полным артистическим досье, которое украсят откровенные истории и байки из личной жизни.

Даниил Спиваковский расскажет о своем профессиональном становлении и выборе жизненного пути, о любимых ролях в театре и кино, о педагогическом поприще, о чтецких программах и сотрудничестве с музыкантами. Покажет фрагменты из фильмов, приоткроет тайны театрального закулисья и поведает об особенностях жизни на съемочной площадке.

Демонстрируя все грани своего таланта, Даниил Спиваковский выведет на сцену череду всевозможных ярких образов: будут звучать монологи из классических произведений мировой литературы и выдающиеся поэтические произведения. И, конечно же, артист обязательно ответит на самые интересные вопросы из зрительного зала.