Daniel Magre
Встречаем конец лета с резидентом Buddha-Bar (Saint Petersburg)
Его работы выпускаются на известных лейблах, таких как Warner Music, Tiger Records, Deep Strips, Heartbeat Records, Deep Family, Global Dance, Kvadrat Records, Zmey Records.
Ремикс на трек Imany - You Will Never Know, который занимал первое место в чартах трех крупнейших танцевальных радиостанций в стране (Radio Record, NRJ и DFM), был признан ТРЕКОМ ГОДА на DFM и Radio Record, установил абсолютный рекорд по пребыванию в Суперчарте Радио Рекорд (45 недель), долгое время находился на втором месте по продажам в iTunes Russia, а также попал в ТОП-10 Love Radio и в ротацию других федеральных и региональных станций России и СНГ.
Приглашаем всех кто ценит качественную музыку.
Резерв столов по телефону: 377-377