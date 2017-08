Daniel Magre

Его работы выпускаются на известных лейблах, таких как Warner Music, Tiger Records, Deep Strips, Heartbeat Records, Deep Family, Global Dance, Kvadrat Records, Zmey Records.

Ремикс на трек Imany - You Will Never Know, который занимал первое место в чартах трех крупнейших танцевальных радиостанций в стране (Radio Record, NRJ и DFM), был признан ТРЕКОМ ГОДА на DFM и Radio Record, установил абсолютный рекорд по пребыванию в Суперчарте Радио Рекорд (45 недель), долгое время находился на втором месте по продажам в iTunes Russia, а также попал в ТОП-10 Love Radio и в ротацию других федеральных и региональных станций России и СНГ.



Приглашаем всех кто ценит качественную музыку.