135680

Daniel Magre

Встречаем конец лета с резидентом Buddha-Bar (Saint Petersburg)

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

Его работы выпускаются на известных лейблах, таких как Warner Music, Tiger Records, Deep Strips, Heartbeat Records, Deep Family, Global Dance, Kvadrat Records, Zmey Records. 
Ремикс на трек Imany - You Will Never Know, который занимал первое место в чартах трех крупнейших танцевальных радиостанций в стране (Radio Record, NRJ и DFM), был признан ТРЕКОМ ГОДА на DFM и Radio Record, установил абсолютный рекорд по пребыванию в Суперчарте Радио Рекорд (45 недель), долгое время находился на втором месте по продажам в iTunes Russia, а также попал в ТОП-10 Love Radio и в ротацию других федеральных и региональных станций России и СНГ. 

Приглашаем всех кто ценит качественную музыку.

Терраса Bar
26 августа
22:00
Цены

Резерв столов по телефону: 377-377

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?