Dancehall battles day

Уютный и домашний интерьер, удобное расположение в центре города, просторное помещение. Все это для того, чтобы провести баттлы и вечеринку на все 100%!

Двери будут открыты с 17:30, ниже приведен примерный тайминг мероприятия (организаторы оставляют за собой право вносить правки).

17:30 - начало мероприятия

18:00 - регистрация участников

18:30 - Dancehall Kids Battle до финалов

19:00 - перерыв

19:30 - Dancehall Pro Battle (1-ый круг)

19:45 - перерыв

20:00 - final Dancehall Kids Battle и награждение

20:15 - Dancehall Pro Battle (до финала)

20:30 - перерыв

20:45 - final Dancehall Pro Battle и награждение

21:00 - Party Time/вечеринка

Регистрация участников баттлов будет осуществлена на месте.

Судья баттлов - наш гость из Москвы, представитель команды Hectic Dymondz, замечательный танцор, опытный педагог и просто талантливый человек, который любую вечеринку сделает лучше - Илья Рысин.

Мы ждем Вас готовыми отдыхать и танцевать, впитывать дух ямайской культуры на просторах нашего северного города.