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Dancehall battles day

Танцевальные битвы в центре города

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События: Вечеринки.

Уютный и домашний интерьер, удобное расположение в центре города, просторное помещение. Все это для того, чтобы провести баттлы и вечеринку на все 100%!

Двери будут открыты с 17:30, ниже приведен примерный тайминг мероприятия (организаторы оставляют за собой право вносить правки).

  • 17:30 - начало мероприятия
  • 18:00 - регистрация участников
  • 18:30 - Dancehall Kids Battle до финалов
  • 19:00 - перерыв
  • 19:30 - Dancehall Pro Battle (1-ый круг)
  • 19:45 - перерыв
  • 20:00 - final Dancehall Kids Battle и награждение
  • 20:15 - Dancehall Pro Battle (до финала)
  • 20:30 - перерыв
  • 20:45 - final Dancehall Pro Battle и награждение
  • 21:00 - Party Time/вечеринка

Регистрация участников баттлов будет осуществлена на месте.

Судья баттлов - наш гость из Москвы, представитель команды Hectic Dymondz, замечательный танцор, опытный педагог и просто талантливый человек, который любую вечеринку сделает лучше - Илья Рысин.

Мы ждем Вас готовыми отдыхать и танцевать, впитывать дух ямайской культуры на просторах нашего северного города.

Пинта
c 23 по 24 ноября
Цены

Участники - 250 р.

Зрители - бесплатно

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