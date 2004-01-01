Dancehall battles day
Танцевальные битвы в центре города
Уютный и домашний интерьер, удобное расположение в центре города, просторное помещение. Все это для того, чтобы провести баттлы и вечеринку на все 100%!
Двери будут открыты с 17:30, ниже приведен примерный тайминг мероприятия (организаторы оставляют за собой право вносить правки).
Регистрация участников баттлов будет осуществлена на месте.
Судья баттлов - наш гость из Москвы, представитель команды Hectic Dymondz, замечательный танцор, опытный педагог и просто талантливый человек, который любую вечеринку сделает лучше - Илья Рысин.
Мы ждем Вас готовыми отдыхать и танцевать, впитывать дух ямайской культуры на просторах нашего северного города.
Участники - 250 р.
Зрители - бесплатно