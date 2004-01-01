Dancehall
Вечер, посвященный культуре данного танцевального направления
Вечер, посвященный культуре данного танцевального направления
Давайте открывать двери чему-то новому! Может попробуем не танцевать, а смотреть или даже слушать Dancehall?
Как вам идея собраться вместе, чтобы посмотреть фильм о денсхолл-культуре, послушать истории с Ямайки и проникнуться этой культурой по-полной?
Не важно танцуете ли вы Dancehall или только хотите узнать, что это такое. Ждем всех!
Для Вас:
Регистрация на мероприятие по ссылке.
200-300 р.