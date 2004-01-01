142068

Dancehall

Вечер, посвященный культуре данного танцевального направления

0
Я иду
Ваша оценка
События: Творческие вечера.

Давайте открывать двери чему-то новому! Может попробуем не танцевать, а смотреть или даже слушать Dancehall?

Как вам идея собраться вместе, чтобы посмотреть фильм о денсхолл-культуре, послушать истории с Ямайки и проникнуться этой культурой по-полной?

Не важно танцуете ли вы Dancehall или только хотите узнать, что это такое. Ждем всех!

Для Вас:

  • кино о Ямайке и танцорах 
  • беседа об истории и культуре танца
  • знакомство с преподавателями Dancehall в Мурманске
  • чай и печеньки
  • уютная атмосфера 
  • подзарядка ямайским настроением

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Антикафе Тепло
21 апреля
19:00
Цены

200-300 р.

Группа ВКонтакте

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?