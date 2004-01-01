Давайте открывать двери чему-то новому! Может попробуем не танцевать, а смотреть или даже слушать Dancehall?

Как вам идея собраться вместе, чтобы посмотреть фильм о денсхолл-культуре, послушать истории с Ямайки и проникнуться этой культурой по-полной?

Не важно танцуете ли вы Dancehall или только хотите узнать, что это такое. Ждем всех!

Для Вас:

кино о Ямайке и танцорах

беседа об истории и культуре танца

знакомство с преподавателями Dancehall в Мурманске

чай и печеньки

уютная атмосфера

подзарядка ямайским настроением

Регистрация на мероприятие по ссылке.