Dance fest kids
Открытый кастинг детского танцевального проекта
Открытый кастинг детского танцевального проекта
Танцевальный проект «Dance fest kids» – это насыщенная комплексная программа, нацеленная на приобщение участников к танцевальной культуре. Перед финальным фестивалем с каждым из участников будет работать целая команда профессионалов, а именно: хореографы, педагоги по актерскому мастерству, фотографы, видеографы и специалисты других направленностей.
Задача проекта – вызвать желание танцевать, познакомить каждого участника с самыми современными стилями танцев, полностью погрузить ребят в танцевальную культуру, раскрепостить, развить гибкость и уверенность в себе, помочь преодолеть страх боязни сцены и камер.
Dance fest kids – это:
Возрастные категории:
Участие в «Dance fest kids» научит добиваться результата, максимально приобщит участников к активному образу жизни, творчеству и креативу.
Запись на участие в кастинге проекта по ссылке.
Подробности в группе ВК
Официальный календарь областных соревнований по лыжным гонкам на 2019 год