Танцевальный проект «Dance fest kids» – это насыщенная комплексная программа, нацеленная на приобщение участников к танцевальной культуре. Перед финальным фестивалем с каждым из участников будет работать целая команда профессионалов, а именно: хореографы, педагоги по актерскому мастерству, фотографы, видеографы и специалисты других направленностей.

Задача проекта – вызвать желание танцевать, познакомить каждого участника с самыми современными стилями танцев, полностью погрузить ребят в танцевальную культуру, раскрепостить, развить гибкость и уверенность в себе, помочь преодолеть страх боязни сцены и камер.

Dance fest kids – это:

тренировки танцевальных групп (2 раза в неделю)

тренинги по актёрскому мастерству (1 раз в неделю)

мастер-классы в языковой школе

тренинги фотопозированию

профессиональные фотосессии

съемка танцевального клипа на финальном шоу

награждение всех участников дипломами и подарками от партнёров

Возрастные категории:

группа участников от 5ти - 9ти лет

группа участников от 10ти - 13ти лет

группа участников от 14ти - 17ти лет

Участие в «Dance fest kids» научит добиваться результата, максимально приобщит участников к активному образу жизни, творчеству и креативу.

Запись на участие в кастинге проекта по ссылке.