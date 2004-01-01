Далекое и близкое

Близкий нам, почти человеческий голос виолончели, сливаясь с величественными звуками органа, создаёт особую атмосферу, невозможную ни на одном другом концерте. В своей программе лауреаты международных

конкурсов из Санкт-Петербурга Татьяна Тутынина и Мария Лебедева представят публике множество разнообразнейших произведений для такого редкого состава. Вы услышите и музыку гения барокко - Иоганна Себастьяна Баха, и совсем родного и близкого нам Микаэла Таривердиева и многое другое. В концерте прозвучат и оригинальные сочинения, и переложения, в том числе, созданные самими исполнительницами. Особую изюминку концерту придадут сольные номера.

Мария Лебедева родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и магистратуру на кафедре старинных клавишных инструментов Санкт-Петербургского государственного университета. С 2012 года обучалась в Высшей Школе Музыки и Театра Гамбурга (Германия) в классе органа профессора В. Церера и классе клавесина профессора Менно ван Делфта. Затем обучалась в ассистентуре-стажировке Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в классе органа профессора Д.Ф. Зарецкого и классе клавесина профессора И.В. Розанова. Участвовала в мастер-классах ведущих российских и зарубежных органистов, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов. Ведет активную концертную деятельность в качестве солистки и в составе ансамблей в России и за рубежом. Преподаёт на кафедре органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета.



Татьяна Тутынина родилась в Ленинграде. Выпускница Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат Всероссийского и Международных конкурсов. Принимала участие в мастер-классах А.Рудина, Д.Драганова,Д. Роман,Э. Перцан,Г. Такаш и других выдающихся музыкантов.

Татьяна принимала участие как солистка в ZempleniFestivalв Венгрии, в фестивале «Петербургская осень», фестивале им. А.Г. Рубинштейна в Санкт-Петербурге. ТатьянаТутынина является участницей «Пушкин-квартета» ,в составе которого стала лауреатом II Международного конкурса им. Ауэра. Является также участницей ансамбля «Струны Петербурга» Давида Голощекина и «Ансамбля виолончелистов Санкт-Петербурга». Работает в оркестре «Северная симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело.

Программа концерта:

I отделение



Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Синфония из кантаты № 29 Wir danken Dir, Gorr, wie danken Dir

Переложение Александра Гильмана (1837 - 1911)



Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750)

Соната для виолончели и клавира ре мажор BWV 1028



Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750)

Сарабанда и жига из сюиты до минор для виолончели соло BWV 1011



Антонио Вивальди (1678 - 1741) – Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750)

Largo e spiccato и allegro из концерта ре-минор для органа BWV 596



Игорь Стравинский (1882 – 1971)

Итальянская сюита (Переложение музыки балета «Пульчинелла»)

Серенада, Ария, Менуэт и финал для виолончели и органа



II отделение



Гаспар Кассадо (1897 - 1966)

Токката Фрескобальди для виолончели и органа



Гаспар Кассадо (1897 - 1966)

İntermezzo e danza finale из сюиты для виолончели соло



Исаак Альбенис (1860 - 1909)

Прелюдия для органа



Макс Брух (1838 - 1920)

Col nidrei для виолончели и органа



Микаэл Таривердиев (1931 - 1996)

Прелюдия из к\ф «Ошибка резидента» для виолончели и органа



Арам Хачатурян (1903 - 1978)

Адажио из балета «Спартак»