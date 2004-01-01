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Далекое, близкое

Выставка живописи и графики Виталия Бубенцова

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События: Выставки.

Выставка посвящена 75-летию со дня рождения художника и 50-летию его творчества.

Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почетный гражданин Мурманской области (2018).

В экспозиции посетители увидят картины художника разных лет, а также работы Виталия Николаевича из собрания Мурманского областного художественного музея.

Художественный музей
18 января
17:00 (Открытие)
c 19 января по 17 февраля

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