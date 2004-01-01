Далекое, близкое

Выставка посвящена 75-летию со дня рождения художника и 50-летию его творчества.

Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почетный гражданин Мурманской области (2018).

В экспозиции посетители увидят картины художника разных лет, а также работы Виталия Николаевича из собрания Мурманского областного художественного музея.