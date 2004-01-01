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D.D.E.

Концерт группы из Норвегии

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Впервые столицу Запо-лярья посетит легендарная норвежская рок-группа D.D.E.!

Для D.D.E. 2017 год стал юбилейным – 25 лет на сцене. В честь круглой даты рокеры ре-шили отправиться в турне и заодно претворить в жизнь строчку из своего главного хита «Vinsjan på kaia» (Лебёдка на причале), который, кстати, по версии газеты Dagsavisen, смело можно назвать вторым гимном Норвегии!

Все концерты пройдут в рамках съёмок документального фильма, посвящённого песне, ставшей прорывом в карьере D.D.E. Теперь «На корабле из Бергена в Мурманск и Му» – уже больше, чем просто слова: группа действительно посетит каждый из городов 15, 16 и 17 июня соответственно, правда, на другом транспорте.

Грядущий тур уникален еще и тем, что на протяжении всей поездки группу будет сопро-вождать Ханс Вильхельм Стейнфельд – известный корреспондент NRK, проработавший в Москве более 18 лет. В поддержку концерта он даст открытую лекцию «Российский шум» в гостинице Azimut.

D.D.E. считаются одной из самых гастролируемых групп Норвегии, так что, не удиви-тельно, что вслед за ними в столицу Заполярья приедут около 150 их скандинавских фана-тов. Однако рокеры с нетерпением ждут знакомства и с местной публикой, ведь для них мурманский концерт станет первым официальным визитом в Россию. По словам Бьярне, это будет неповторимый опыт.

На данный момент группа насчитывает шесть участников:

Бьярне Брёндбу (вокал, аккордеон, фортепьяно, губная гармоника, бубен)

Фруде Викен (мандолина, тексты песен, гитара, бэк-вокал)

Эйвинд Берре (бас-гитара, бэк-вокал)

Арнт Эгиль Ронес (банджо, гитара, бэк-вокал)

Борд Йорген Иверсен (аккордеон, клавишные, бэк-вокал)

Эскиль Брёндбу (ударные).

Ледокол
16 июня
21:00
16 июня
21:00
Цены

400 р.

Электронный билет можно приобрести по ссылке

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