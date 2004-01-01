D&B SHAMANIKA

SHAMANIKA (DRUM&BASS\SYNTHWAVE\PSY, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Они были свидетелями и выросли во времена великих рэйвов. Они являются хедлайнерами, да и просто любимцами публики многих OPEN AIR фестивалей России. Их музыка - гремучая смесь из звуков аналоговых синтезаторов, северного фолка и конструктивизма drum and bass.

На их выступлениях танцует тело, летит душа, теряются дрэды и кеды, заводятся хороводы и происходят другие интересные события.

Поддержит наших гостей известный мурманский электронный продюсер:

CINDEREMBER (HOUSE\JUNGLE\IDM, МУРМАНСК)

Заслуженный мурманский артист и продюсер часто выступает на сцене Дока как диджей. В этот раз он сыграет в рамках своего собственного авторского проекта - самого актуального на сегодняшний день - хаус, джангл и idm. В этот вечер в ход будет пущено новейшее оборудование для лайв-сетов, а вам желательно как следует потанцевать и поддержать артиста - материал будет стопроцентно танцевальный!

Всем быть!