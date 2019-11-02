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Краснодарский рэпер CYGO известен уникальной подачей своей музыки и неординарными текстами. Его Panda E, порадовавшая слушателей в июне 2018 года, стала настоящим летним хитом и в то же время оказалась в эпицентре скандала: несмотря на то, что обвинений никто не выдвигал, некоторые до сих пор считают трек плагиатом. Впрочем, поклонникам талантливого артиста эти обвинения глубоко безразличны, они продолжают считать Panda E лучшей песней лета.

История о разбитом сердце и страданиях по этому поводу покорила множество людей, так что второй трек исполнителя, «Оттепели нет», также был встречен очень тепло. Искренность и в то же время нетривиальность текстов CYGO выделяют молодого рэпера, так что его новых синглов ждут с большим нетерпением, как и живых концертов.