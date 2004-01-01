Creative Speaker

Ты весело проведешь время, выполняя упражнения на развитие внимания и раскрепощение! Научишься оперативно и эффективно реагировать на информацию, поступающую от собеседника, разовьешь навыки качественной дикции, получишь умение поставить себя в незнакомом обществе и нестандартных ситуациях... и многое-многое другое!