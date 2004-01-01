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Creative Speaker

Мастер-класс по риторике от Центра креативного развития молодежи

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События: Тренинг, Мастер-класс.

Ты весело проведешь время, выполняя упражнения на развитие внимания и раскрепощение! Научишься оперативно и эффективно реагировать на информацию, поступающую от собеседника, разовьешь навыки качественной дикции, получишь умение поставить себя в незнакомом обществе и нестандартных ситуациях... и многое-многое другое!

Центр креативного развития молодежи
14 ноября
17:00
21 ноября
17:00
28 ноября
17:00
Цены

Бесплатно

Дополнительная информация по телефону: 57-36-54

Группа ВК

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