Крем Сода – дуэт двух музыкантов (Димы Нова и Ильи Гадаева), заслуживший доверие и любовь российской публики от Калининграда до Владивостока, а также похвалу за добротный хаус от мастеров своего дела Kink, Wase & Odissey, TEED, Detroit Swindle и Ивана Дорна.

В 2016-м году парни выпустили дебютный альбом «Пожар», который побывал на первой позиции в топе продаж iTunes и был отмечен Apple Music Russia как один из лучших электронных альбомов года. Альбом включает совместные работы и эксперименты с такими проектами и продюсерами, как Mana Island, Yuri Shilgin, Showdee. Стоит также отметить виниловые релизы на испанском Polybius Trax – «Moog Your Body Vol 4», совместную пластинку с Andreas Gehm, Mark Archer, 6TMA и «Split Project #1» c Roy Of The Ravers.

Крем Сода ведет серию подкастов «NO ME», получившую статус «главного альманаха отечественной хаус-музыки». С недавнего времени «NO ME» имеет формат радиошоу и ежемесячно освещает главные события отечественной электронной сцены на волнах Megapolis 89,5 FM – радио, на котором ранее транслировалось еженедельное «Cream Soda Radioshow».

Совсем недавно Крем Сода в тестовом режиме запустили новый формат выступлений – электронный лайв совместно с Anna Rome, главной вокалисткой альбома «Пожар».

