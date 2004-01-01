Craft fest
Фестиваль крафтовых напитков
Фестиваль крафтовых напитков
Главная цель феста – знакомство с культурой крафта! Философия, различные направления, уникальность, Пропаганда качества, объединение единомышленников и новый вид культурного отдыха – все это и есть крафт.
На фестивале будет около 50 интереснейших крафтовых сортов.
Но у нас будут крафтовые не только напитки, но и гастрономия!
Настоящие крафтовые продукты и закусочные сеты, формирующие идеальное сочетание напитков и еды
Ведущий Алексей Гладких расскажет все о Крафте.
Информация по телефону: +7 (902) 281-10-03