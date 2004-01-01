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Craft fest

Фестиваль крафтовых напитков

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События: Фестивали.

Главная цель феста – знакомство с культурой крафта! Философия, различные направления, уникальность, Пропаганда качества, объединение единомышленников и новый вид культурного отдыха – все это и есть крафт.

На фестивале будет около 50 интереснейших крафтовых сортов.

Но у нас будут крафтовые не только напитки, но и гастрономия!

Настоящие крафтовые продукты и закусочные сеты, формирующие идеальное сочетание напитков и еды

Ведущий Алексей Гладких расскажет все о Крафте.

ТРЦ «Форум»
14 марта
12:00
Цены

Информация по телефону: +7 (902) 281-10-03

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