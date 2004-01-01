Craft fest

Главная цель феста – знакомство с культурой крафта! Философия, различные направления, уникальность, Пропаганда качества, объединение единомышленников и новый вид культурного отдыха – все это и есть крафт.

На фестивале будет около 50 интереснейших крафтовых сортов.

Но у нас будут крафтовые не только напитки, но и гастрономия!

Настоящие крафтовые продукты и закусочные сеты, формирующие идеальное сочетание напитков и еды

Ведущий Алексей Гладких расскажет все о Крафте.