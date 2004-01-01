132748

Cloudberry

Самый оранжевый и сочный бэнд из всех, что вы видели прежде на сцене Rock'n'Roll music bar!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Концерты.

На сцене Рокнроллмьюзик бара группа будет адово жечь и неистово приближать лето! Новые песни, старые песни, быстрые песни, песни медленные... И, разумеется, кое-какие приятные сюрпризы.

Пожалуйста, пристегните ремни при взлете!

Rock'n'Roll music bar
21 апреля
22:00
Цены

200 р.

Заказ столов по телефону: 25-75-75

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?