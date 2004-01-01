Cloudberry
Самый оранжевый и сочный бэнд из всех, что вы видели прежде на сцене Rock'n'Roll music bar!
Самый оранжевый и сочный бэнд из всех, что вы видели прежде на сцене Rock'n'Roll music bar!
На сцене Рокнроллмьюзик бара группа будет адово жечь и неистово приближать лето! Новые песни, старые песни, быстрые песни, песни медленные... И, разумеется, кое-какие приятные сюрпризы.
Пожалуйста, пристегните ремни при взлете!
200 р.
Заказ столов по телефону: 25-75-75
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