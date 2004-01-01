Climate and Energy week

Вы много раз слышали про «изменение климата», «зеленую энергетику», «энергосбережение», но эти слова так и не наполнились смыслом?

Вы хотели бы стать экологичнее и беречь природу, но при этом оставаться современными городскими жителеми и не жить при лучине в пещере?

Хотите понять, где же обещанное «глобальное потепление», потому что эта весна заставляет сомневаться?

Марафон «Climate'n'Energy Week» ответит на эти вопросы! В течение недели в рамках марафона в Мурманске пройдут климатические семинары, мастер-классы, кинопоказ и эко-вечеринка!

Программа в процессе согласования. Следите за новостями в группе!