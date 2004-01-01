Чужой внутри нас

Более ста разных заболеваний мы часто называем одним словом – рак. Он был с нами всегда, но в последние десятилетия стал всё более распространённым диагнозом. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня онкозаболевания занимают второе место по числу смертей, однако в развитых странах рак уже обогнал сердечно-сосудистые заболевания и стал основной причиной смерти. Неудивительно, что с раком связано множество мифов и заблуждений.

Сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) приглашает на Public Talk с Марией Кондратовой, автором книги «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них». Кандидат биологических наук, молекулярный биолог, Мария изучает связь рака и иммунитета во всемирно известном Институте Кюри в Париже. Это один из самых крупных в Европе научных центров изучения онкологии.

Трансляция состоится 22 июля в 19:00 мск по ссылке.