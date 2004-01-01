Чувашская вышивка Садаковой Раисы Степановны

Раиса Степановна – постоянный участник проводимых в Мурманске мероприятий, касающихся традиционных культур народов Чувашии. Её персональная выставка вышивки представляет собой декоративно-прикладное искусство, среди которого этнические головные уборы Чувашии, платья, полотенца, костюмы. Все работы вышиты самостоятельно руками автора работ.