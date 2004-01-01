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Чувашская вышивка Садаковой Раисы Степановны

Выставка традиционных нарядов и предметов быта

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События: Выставки.

Раиса Степановна – постоянный участник проводимых в Мурманске мероприятий, касающихся традиционных культур народов Чувашии. Её персональная выставка вышивки представляет собой декоративно-прикладное искусство, среди которого этнические головные уборы Чувашии, платья, полотенца, костюмы. Все работы вышиты самостоятельно руками автора работ. 

Художественный музей
c 24 марта по 23 апреля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385

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